Личные письма принцессы Дианы проданы с молотка

На очередном аукцион в Великобритании особое внимание было приковано к корреспонденции покойной принцессы Дианы. На продажу было выставлено 30 с лишним писем и открыток, которые Леди Ди отправляла когда-то своим друзьям — Сюзи и Тареку Кассем.

Теперь Сюзи и Тарек выручили за уникальную корреспонденцию около 170 тысяч американских долларов. Семейная пара призналась: они планировали оставить драгоценную коллекцию своим потомкам, но потом решили оставить только несколько самых дорогих писем. Выручку от продажи писем, написанных рукой принцессы, они пообещали отдать на благотворительность.

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Практически все письма и открытки относятся к периоду, когда Диана и принц Чарльз разводились. В своей корреспонденции Диана благодарит друзей за поддержку и извиняется за то, что не может проводить с ними больше времени, сообщает издание Аrgumenti.ru.