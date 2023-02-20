«Испанский стыд»: Ольгу Бузову «разнесли» за развратные фото в розовом нижнем белье с кружевами

Ольга Бузова

Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды

Телеведущая показала свои «сочные» формы в откровенной фотосессии.

Ольга Бузова уже давно строит карьеру на телевидении. Она стала популярной персоной в России. Блондинка зачастую предпочитает одеваться смело. В прошлом году она поправилась и пока не смогла похудеть. Артистка подчеркивает достоинства свои формы. Недавно она улетела в Африку на съемки шоу. 

На этот раз утро Ольга решила начать с пикантной фотосессии. Она взяла с собой, как оказалось, не только купальники. Телеведущая предпочла покрасоваться в розовом нижнем белье. Она блеснула прелестями своей фигуры. Бузова даже надела пояс для чулочков. Она покрутилась перед камерой блеснув и грудью, и своими ягодицами. 

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«После выходных трудно только первые 5 дней. Ааааа, у меня же нет выходных. Вот такое у меня красивое понедельничное утро», – написала звезда.

На этот раз Ольга вызвала оторопь у подписчиков. Многие ее жестко раскритиковали. «Вторая Бритни что-ли», «Фигура огонь, но комплект какой-то дешевый», «Зачем эротику тут постить уже?», «Испанский стыд», — стали писать подписчики.

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