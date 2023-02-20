«Испанский стыд»: Ольгу Бузову «разнесли» за развратные фото в розовом нижнем белье с кружевами

На этот раз утро Ольга решила начать с пикантной фотосессии. Она взяла с собой, как оказалось, не только купальники. Телеведущая предпочла покрасоваться в розовом нижнем белье. Она блеснула прелестями своей фигуры. Бузова даже надела пояс для чулочков. Она покрутилась перед камерой блеснув и грудью, и своими ягодицами.

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