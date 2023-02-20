Брутян в платье лапше показала беременный животик: для Прилучного - третий ребенок

Зепюр Брутян отпраздновала свое 27-летие, раскрыв главную тайну - она находится в интересном положении. Молодая жена Павла Прилучного готовится подарить ему малыша. Для актрисы этот ребенок станет первенцем, а вот у «мажора» есть двое детей от бывшей жены Агаты Муцениеце. Старшие отпрыски актера, узнав о его женитьбе, сразу стали просить у отца и мачехи братика или сестренку. Так что Зепюр дети «мажора» приняли легко. И похоже, что никакой ревности к будущему ребенку Тимофей и Мия не испытывают.

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