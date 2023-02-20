«Мумий Тролль» неожиданно отменил гастроли

Заявленные ранее концерты группы «Мумий Тролль» отменены во всех российских городах. В марте 2023 года планировался тур популярной группы по таким городам, как Рязань, Пенза, Воронеж, Курск, Орел, Ярославль. Теперь сообщается, что выступления не состоятся по «независящим от организатора и артистов» причинам.

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Пока неизвестно, почему решено отменить гастрольный тур коллектива и будет ли «Мумий Тролль» вообще продолжать концертную деятельность, сообщает издание «РИА ФАН» со ссылкой на издание «Readovka».