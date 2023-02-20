Петра Чернышева разыскивают приставы из-за Анастасии Заворотнюк: наказание за заботу

Фигурист Петр Чернышев преданно навещает свою жену Анастасию Заворотнюк в московской клинике, где она лечится от глиобластомы. Однако эта забота обернулась спортсмену реальным наказанием.

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Как пишет КП, возле больницы почти нет мест для парковки, из-за чего фигурист ставит свою машину там, где придется. В итоге ему регулярно высылают «письма счастья».

В настоящий момент Чернышев накопил штрафов на 91 500 рублей, и часть из них просрочена с октября-ноября 2022 года. Из-за этого судебные приставы возбудили исполнительное производство. И тут, увы, проблем не избежать. Теперь с банковских счетов Чернышева могут списать средства без предупреждения, также могут начислить крупные пени.

Отметим, что лечение Анастасии Заворотнюк итак стоит огромных денег. И эта сумма почти в 100 тысяч рублей явно больно ударит Петра Чернышева по карману.