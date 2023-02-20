«Я внешне не похож на него»: Безруков рассказал о своей новой роли в эпохальном фильме «Нюрнберг»

23 февраля 2023 года выйдет в прокат фильм «Нюрнберг» режиссера Николая Лебедева. Появления на свет картины о Нюрнбергском процессе отечественные зрители ждали несколько лет.

Проект впервые был анонсировал еще в конце 2018 года тогдашним министром культуры России Владимиром Мединским. Однако съемки переносились дважды из-за пандемии коронавируса.

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Специально для производства картины на «Мосфильме» был воссоздан в натуральную величину (330 квадратных метров) зал судебных заседаний нюрнбергского Дворца Правосудия. Он будет передан московскому парку «Патриот» в качестве музейного экспоната.

Корреспондент издания Teleprogramma.pro побывал на встрече с создателями и артистами эпохальной киноленты. Одну из главных ролей в фильме «Нюрнберг» сыграл актер Сергей Безруков, который поведал о своей работе в картине.

«Мой герой — Роман Андреевич Руденко, он украинец. И есть характерные особенности южного говора, но мы за этим не шли. Мы с Николаем Лебедевым договорились, что мы не делаем копирку с исторических событий. Я внешне не похож на него, и речь его не стал делать схожей. В Интернете есть документальные записи с речью Руденко и каждый может послушать, как он говорил в реальности», — сказал актер.

Безруков заметил, что своими глазами видел реальный зал в Нюрнберге, где проходил суд над нацистскими преступниками. По словам звезды, российские художники идеально передали сходство. «Ощущения были до мурашек», — признался Сергей Безруков.

Как рассказал Сергей Безруков, он сдружился с немецким актером Михаэлем Эппом, который сыграл в «Нюрнберге» Кальтенбруннера. Произошло это даже раньше, когда они работали над картиной «Учености плоды».

«Его герой убивал моего героя. Потом мы с ним подружились, хорошо общались. Хотя сейчас смс-ки от него практически перестали приходить», — заметил Безруков.