«Бросила маму»: вернувшуюся Литвинову осудил за малодушие Худяков

Роман Худяков высказался о возвращении Ренаты Литвиновой в Россию. Актриса прибыла в Москву, чтобы побывать на юбилее своей 85-летней матери.
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Политик сказал, что ее отъезд в Париж показал ее скрытую ранее черту — малодушие, ведь звезда улетела из страны, посчитав, что находиться на родине небезопасно. Но при этом смогла оставить возрастную родительницу без присмотра.
«Рената Литвинова, как и многие другие уехавшие, человек малодушный, бросила здесь, в «опасном» месте, как она сообщает, своих стариков. Бросают и стариков, и собак усыпляют, и детей оставляют, как лидер почившей группы Little Big Илья Прусикин* или умотавший через норвежскую границу Артур Смольянинов*», — написал в соцсетях Худяков.
Он пожелал здоровья маме Литвиновой и пожалел ее за инфантилизм дочки. Политик уверен, что ей помогут в России в любом случае, даже если наследница опять ее бросит.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.