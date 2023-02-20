«Бросила маму»: вернувшуюся Литвинову осудил за малодушие Худяков

Роман Худяков высказался о возвращении Ренаты Литвиновой в Россию. Актриса прибыла в Москву, чтобы побывать на юбилее своей 85-летней матери.

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Политик сказал, что ее отъезд в Париж показал ее скрытую ранее черту — малодушие, ведь звезда улетела из страны, посчитав, что находиться на родине небезопасно. Но при этом смогла оставить возрастную родительницу без присмотра.