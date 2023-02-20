«За такое в приличные времена давали по физиономии»: Платон Беседин – о новом клипе Шнура

Сергей Шнуров. Фото: Global Look Press

Сергей Шнуров. Фото: Global Look Press

Клип «Ленинграда» на песню «Русский» вызвал неоднозначную реакцию.

Вышел новый клип группы «Ленинград» - под названием «Русский». То, как показывается в этом произведении «русским мир», возмутило известного писателя Платона Беседина.

«Суть этого «опуса» — в том, что быть русским — значит пить водку без закуски и держать рвотные массы в себе. Вот и весь Русский мир по Шнуру», - негодует Беседин.

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По мнению писателя, лучшие песни Сергея Шнурова остались в далеком прошлом, он давно уже «плагиатит» сам себя и выдает «тошноту».

«Ну, а что до самого видео под названием «Русский». За такое в приличные времена давали по физиономии — и только», - подытожил Платон Беседин в разговоре с телеканалом «360».

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