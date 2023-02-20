Клава Кока оголила телеса, обернувшись в обмотки: выставила грудинку напоказ

Исполнительница хитов «Краш» и «Покинула чат» Клава Кока в последнее время старается выходить на люди в нарядах, представляющих собой лоскуты, отрепье или полосы, обернутые вокруг туловища. Очередное такое «произведение» фэшн-индустрии звезда выгуляла накануне, чем привлекла повышенное внимание не только публики, но и своей подружки Мари Краймбрери.

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Кока облачилась в комбинезон с ромбовидным вырезом на животе и открытым декольте. Выставив грудину напоказ, Клава даже дала потрогать ее коллеге по сцене, которая не скрыла своего изумления при виде нарядной подруги. В шутку Клава даже заговорила, что оказалась в «интересном положении».