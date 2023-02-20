«Такова участь предателей Родины»: на нытье Хаматовой в Европе хлестко отреагировал Худяков

Худяков считает, что покинувшие Россию звезды не могут чувствовать себя иначе. Даже если они говорят о том, что счастливы вне страны, это сущее вранье.

«Всем уже хочется домой. Но наговорили они себе на несколько статей уголовного кодекса РФ. Так что теперь — жизнь им доживать на Западе», — написал в соцсетях Роман Худяков.

Политик считает, что артисты, которые не смогли самореализоваться за границей, должны найти другую профессию.

«На Западе очень нужны низкоквалифицированные кадры — за счет нищих эмигрантов там местные господа живут очень неплохо. Придется пройти этим путем. И не надо ныть. Бессмысленно. Свой выбор вы сделали сами, Чулпан, — сами за него и получаете то, что заслужили. Такова участь предателей Родины», — высказался Худяков.