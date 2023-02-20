«Поэтому со мной и развелись»: Киркоров проговорился о причине расставания с Пугачевой

Филипп Киркоров был женат лишь однажды за свою жизнь. В 1994 году он повел под венец Аллу Пугачеву, став для нее четвертым мужем. Семьей пара считалась до 2005 года, пока официально не оформила развод, но разрыв в отношениях супругов произошел значительно раньше.

И вот сейчас только стали известны причины, по которым одна из самых знаменитых пар российского шоу-бизнеса распалась. Проговорился сам Киркоров на съемках шоу «Маска» на НТВ.

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После выступления участницы в костюме шаурмы с песней «Невеста» Киркоров вдруг спросил, ходит ли героиня налево, имея в виду измены. Получив отрицательный ответ, Филипп Бедросович порадовался за исполнительницу, а сам покаялся, что, будучи в браке, изменял жене.