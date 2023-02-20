В позе цапли: Бузова в пруду натянула стринги выше живота, стоя на одной ноге

Певица и телеведущая Ольга Бузова улетела в Африку, чтобы сниматься в новом сезоне экстремального шоу про голодных знаменитостей, готовых на все ради еды. Артистка не показывает кадры со съемочной площадки, но регулярно выставляет себя на обозрение. Причем в самых разных ракурсах и видах.

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На этот раз Бузова позировала в мини-бикини на фоне водопада в местном пруду. Она даже приняла позу цапли, встав на одну ногу, а другую закинула на колено. Придержать себя певица решила за трусы, схватила за завязки и натянула выше живота. Так и запечатлели ее в кадре, которым Ольга поделилась в Сети.