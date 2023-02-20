Риск развития отека мозга: что сейчас происходит с перенесшим ампутацию Романом Костомаровым

46-летний олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров продолжает борьбу за жизнь в реанимации Коммунарки. Он не может дышать самостоятельно, легкие практически отказали: правое не работает, левое с обширным фиброзом, скапливается жидкость.

Гидроторакс, то есть скопление жидкости в организме, произошел из-за нарушения оттока лимфы из легочной ткани. Почки не справляются с выведением воды. Поэтому потребовалось установить дренаж. Также у фигуриста забиты сосуды, и врачи не берутся за какие-либо хирургические вмешательства.

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Врач-нефролог израильского медицинского центра Хадасса в Москве Анна Коробкина опасается усугубления ситуации. Эксперт склоняется к тому, что отекает Костомаров не только из-за почечной недостаточности.

«Учитывая тяжесть состояния, скорее всего, есть общая полиорганная недостаточность, в том числе, почечная недостаточность. Отеки стали следствием многих серьезных нарушений в работе организма, и всегда есть риск развития отека мозга», - дает прогноз нефролог.

Костомаров, напомним, попал в больницу с пневмонией, долго был на ИВЛ и ЭКМО, у него развился сепсис и гангрена. Он дал согласие на ампутацию стоп, затем некроз убирали на верхних конечностях.

По материалам сайта KP.RU