«Обычный человек. Самый среднестатистический»: Гарик Мартиросян честно оценил талант Павла Воли

Шоумен Гарик Мартиросян был одним из основателей Comedy Club. Он видел, как становились звездами юмора начинающие артисты и стендаперы. И дал свою оценку многим нынешним знаменитостям из этой сферы во время интервью на YouTube-канале Fametime TV

В частности, Мартиросян высказался о Павле Воле. Он сразу оговорился, что считает его – как и себя – несмешным человеком. Чтобы добиться нынешних высот, Воле пришлось непросто. А потому все, что он имеет сегодня, - результат его исключительного трудолюбия.

«Не хочу его обидеть, но это самый обычный человек. Самый среднестатистический чисто внешне. Но каким-то чудом этот самый обычный человек – не толстый, не низкий, у него нет вот такого носа, он просто обычный симпатичный парень», - признал Мартиросян.

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По словам шоумена, предпосылок к тому, что Воля будет рвать стадионы и собирать залы, не было. Секрет в том, что добился славы Павел исключительно за счет своего трудолюбия и харизмы.