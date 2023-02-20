Илана из «Уральских пельменей» в соблазнительных шортиках возлежала на кровати: стыдливо рукой прикрывается

Звезда шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева в выходные перенесла плановую операцию на ноге. И решила рассказать об этом своим подписчикам в соцсети. Фотографии из больницы заполнили профиль девушки, и она получила в ответ огромную поддержку от поклонников.

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Когда все осталось позади, Илана вышла на связь и сообщила, что чувствует себя хорошо. При этом, красотка показала, что лежит на кровати в шортиках, задравшихся на бедрах, и стыдливо прикрывается рукой. Надолго оставаться в клинике артистка не собирается, и уже с новой недели в строю.