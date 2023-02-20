«Как он себя чувствует в этом мире, за кого он, на какой он стороне»: Гарик Мартиросян высказался о молчании Ивана Урганта

Телеведущий Иван Ургант в числе первых звезд в феврале прошлого года обозначил свою позицию, опубликовав «черный квадрат». Затем покинул страну, уехав в Израиль. Из-за этого россияне потребовали «отмены» шоумена. Сам артист внятно не высказался до сих пор, но на экраны не вернулся, а его концерты отменены.

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Коллега и товарищ Урганта, шоумен Гарик Мартиросян признал, что Иван переживает «беспрецедентное давление» со стороны общественности. Но телеведущий не обязан его высказывать.

«Можно требовать просить высказываться, но в ответ человек может ничего не делать. Это не входит в его обязанности», - заявил Мартиросян в интервью на YouTube-канале Fametime TV. -«Как он считает нужным. Смотря, какая ситуация, насчет чего и как он себя чувствует в этом мире, за кого он в этом мире, на какой он стороне, как он считает, должны развиваться события и самое главное, чем он может помочь».

При этом, Мартиросян вспомнил свою ситуацию: о происходящем на его родине, в Армении, он в свое время просто не мог молчать.

«Было много случаев, когда в Армении происходили тяжелые трагические события, я считал, что я должен высказываться. Я чувствовал, что я не могу молчать, я должен что-то сказать. Более того, это не просто вякание», - привел себя в пример артист.