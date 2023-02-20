«Надо искать причины в самом Костомарове»: Юрий Антонов – о перенесшем ампутацию фигуристе

78-летний музыкант Юрий Антонов признался, что переживает за фигуриста Романа Костомарова, балансирующего на грани жизни и смерти. Спортсмен с января в больнице, в реанимации на ИВЛ из-за пневмонии. А начавшийся сепсис привлек к некрозу конечностей, обернувшемуся ампутацией.

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Антонов, который несколько лет лечит больную ногу, высказал свое мнение о ситуации у Костомарова. Он очень сочувствует фигуристу, но не видит в сложившейся трагедии врачебной вины.