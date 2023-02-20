Дарья Мельникова призналась в алкоголизме после «Папиных дочек»: чуть не спилась

Актриса Дарья Мельникова рано прославилась. Она стала звездой сериала «Папины дочки», будучи школьницей, и едва справилась со свалившейся на нее популярностью. Что привело к плачевным результатам. Она была на грани алкогольной зависимости. Об этом знаменитость поведала в подкасте «Просто человек» на YouTube.

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Обратной стороной успеха для Мельниковой стала заброшенная учеба – в школе девушка практически не появлялась после 8 класса.

«У меня только восемь классов образования, потому что весь девятый снималась, потом сдала экзамены, а 10 и 11 сдавала экстерном. Учиться там вообще не могла… Не могу сказать, что я спилась, но близка к этому», - призналась Мельникова.

«Папина дочка» получить среднее образование смогла, лишь собрав волю в кулак. В какой-то момент просто поняла, что если профессию не получит, то ее популярности – грош цена. Перестала сниматься, начала учиться в театральном вузе. С 2013 года стала актрисой «Театра Ермоловой».