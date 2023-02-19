«Думал ли я мозгами, головой, сердцем»: Филипп Киркоров - о посвящении Алле Пугачевой в эфире НТВ

«Думал ли я 30 лет назад, посвящая эту песню своей жене, с которой мы только что поженились, что когда-нибудь Мандрил будет посвящать ее мне. Какой же я был мандрил 30 лет назад, посвящая великой певице эту песню. Господи, о чем я тогда думал? Думал ли я мозгами, головой, сердцем? Не важно. Это было потрясающее время, и оно дало мне много очень. Ты вернул меня, Мандрил, на тридцать лет назад», - сказал Филипп Киркоров.