«Думал ли я мозгами, головой, сердцем»: Филипп Киркоров - о посвящении Алле Пугачевой в эфире НТВ

В эфир НТВ в это воскресенье, 19 февраля, вышел второй выпуск четвертого сезона шоу «Маска».
Мандрил исполнил песню из репертуара Филиппа Киркорова «Пташечка моя» и пробил поп-короля на воспоминания об Алле Пугачевой.
Поп-король признался, что тридцать лет назад он посвятил эту песню своей жене, великой певице Алле Пугачевой.
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«Думал ли я 30 лет назад, посвящая эту песню своей жене, с которой мы только что поженились, что когда-нибудь Мандрил будет посвящать ее мне. Какой же я был мандрил 30 лет назад, посвящая великой певице эту песню. Господи, о чем я тогда думал? Думал ли я мозгами, головой, сердцем? Не важно. Это было потрясающее время, и оно дало мне много очень. Ты вернул меня, Мандрил, на тридцать лет назад», - сказал Филипп Киркоров.
Мандрил на шоу «Маска». Фото: НТВ