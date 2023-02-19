«Вы меня спасли из пропасти»: Киркоров раскрыл роль Рудковской в его разводе с Пугачевой

Когда перед зрителями и членами жюри шоу «Маска» появился участник в костюме Лисенка, певица Валерия предположила, что это может быть Яна Рудковская.
«И посыл, как она разговаривала с Филиппом. Энергия, бесстрашная, говорит, что ничего не боится», - предположила певица Валерия.
«Какая крутая версия!» - восхитился Филипп Киркоров.
Затем поп-король ударился в воспоминания о своих отношениях с Яной Рудковской.
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Лисенок на шоу «Маска». Фото: НТВ
«Яна, а я в вас был влюблен, - признался вдруг Филипп Киркоров. – У нас был легкий флирт, роман. Маленькая фотосессия, где вы в углу так переодевались. Случайно я что-то увидел, вы так засмущались. И потом вся Москва была увешена красивыми плакатами. Я вас возил на своем маленьком «Ауди ТТ» по Москве, чтобы нас никто не заметил. Это было очень давно, двадцать лет назад».
Затем Филипп Киркоров недвусмысленно дал понять, что именно Яна Рудковская поддержала его в трудный период. Их встреча и легкий роман случились как раз после того, как Филипп Киркоров развелся с Аллой Пугачевой.
«Вы меня спасли из пропасти. Это был сложный период. Я ушел из дома с одним чемоданчиком», - добавил Филипп Киркоров.
Яна Рудковская. Фото: Global Look Press