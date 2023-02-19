«Вы меня спасли из пропасти»: Киркоров раскрыл роль Рудковской в его разводе с Пугачевой

Когда перед зрителями и членами жюри шоу «Маска» появился участник в костюме Лисенка, певица Валерия предположила, что это может быть Яна Рудковская.

«И посыл, как она разговаривала с Филиппом. Энергия, бесстрашная, говорит, что ничего не боится», - предположила певица Валерия.

«Какая крутая версия!» - восхитился Филипп Киркоров.

Затем поп-король ударился в воспоминания о своих отношениях с Яной Рудковской.

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