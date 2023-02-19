«На самом деле, мне не больно»: Дикобраз обратился к судьям шоу «Маска» после разоблачения

Второй выпуск четвертого сезона шоу «Маска» телеканала НТВ завершился разоблачением первого участника проекта.

Жюри решило, что шоу должен покинуть Дикобраз, предположив, что под этой Маской может скрываться Владимир Винокур, Ефим Шифрин, Сергей Бурунов, Юрий Гальцев. Но, к удивлению судейской коллегии, Дикобразом оказался известный исполнитель Вадим Казаченко.

Филипп Киркоров тут же вспомнил главный хит певца.

«Вадик, так и хочется вспомнить твою песню «Больно мне, больно», - сказал Филипп Киркоров.

«На самом деле, мне не больно. И спасибо всем вам еще раз за эту прекрасную встречу», - обратился Вадим Казаченко к жюри шоу «Маска».