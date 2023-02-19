«Это моя кармическая сестра!»: Филипп Киркоров назвал певицу, которая может оказаться Скунсом на шоу «Маска»

На телеканале НТВ в это воскресенье, 19 февраля, в эфир вышел второй выпуск четвертого сезона шоу «Маска».

После выступления Скунса члены жюри проекта предположили, что под этой Маской могут скрываться певицы Нюша, Алиса Мон, Анна Седокова.

Председатель судейской коллегии Филипп Киркоров заявил, что Скунсом вполне может оказаться певица, актриса и телеведущая Лолита Милявская, поскольку Скунс рассказал, что бывал в гостях у поп-короля.

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