Задрала по самое не хочу: Каролина Севастьянова шаловливо подхватила микро-стринги – обнажила впадинки

Каролина Севастьянова

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова покрасовалась в бикини.

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, 27-летняя Каролина Севастьянова обожает демонстрировать свою фигуру на публике.

Спортсменка обладает незаурядными внешними данными и с успехом их эксплуатирует в соцсети. Микроблог Каролины Севастьяновой - это хит-парад ее откровенных снимков в бикини, купальниках и дерзких облегающих нарядах.

Любимое место отдыха Каролины Севастьяновой - Мальдивы. Именно на райских островах Каролина Севастьянова чувствует себя максимально свободной и раскрепощенной.

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Каролина Севастьянова в бикини. Фото: соцсети

Каролина Севастьянова облачилась в бикини и задрала микро-стринги очень высоко, по самое не хочу, обнажив впадинки и выпуклости на своем животе.

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