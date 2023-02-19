Задрала по самое не хочу: Каролина Севастьянова шаловливо подхватила микро-стринги – обнажила впадинки

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, 27-летняя Каролина Севастьянова обожает демонстрировать свою фигуру на публике.
Спортсменка обладает незаурядными внешними данными и с успехом их эксплуатирует в соцсети. Микроблог Каролины Севастьяновой - это хит-парад ее откровенных снимков в бикини, купальниках и дерзких облегающих нарядах.
Любимое место отдыха Каролины Севастьяновой - Мальдивы. Именно на райских островах Каролина Севастьянова чувствует себя максимально свободной и раскрепощенной.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Каролина Севастьянова в бикини. Фото: соцсети
Каролина Севастьянова облачилась в бикини и задрала микро-стринги очень высоко, по самое не хочу, обнажив впадинки и выпуклости на своем животе.