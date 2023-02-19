Животик уже ого-го какой! Беременная Зепюр Брутян подчеркнула раздавшиеся формы в черном обтягивающем платье

Молодая жена Павла Прилучного, актриса Зепюр Брутян накануне официально подтвердила, что ждет ребенка.

В телеграм-канале Зепюр Брутян поделилась видео в честь своего дня рождения, на котором показала выдающихся объемов живот. В кадре будущая мама предстала в белом платье.

Под занавес праздника Зепюр Брутян поделилась новым видео, на котором предстала уже в черном платье, очень облегающем. Наряд подчеркнул раздавшиеся формы Зепюр Брутян и ее большой живот. Судя по всему, рожать Зепюр уже совсем скоро.

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