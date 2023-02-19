Мамин пупсик: Ефременкова расцеловала одного из сыновей-близнецов во время кормления – такая сладость

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова часто делится трогательными кадрами с участием сыновей-близнецов в микроблоге.

На этот раз молодая мамочка засняла, как кормит из бутылочки одного из сыновей-близнецов. Малыш активно сосет молочко, а Юлия с умилением наблюдает за ним. В какой-то момент она начинает целовать кроху в щечки и лобик.

Под видео Юлия Ефременкова рассказала о планах по поводу крестин сыновей, которым 22 февраля исполнится уже по пять месяцев.