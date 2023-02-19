Мамин пупсик: Ефременкова расцеловала одного из сыновей-близнецов во время кормления – такая сладость

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова часто делится трогательными кадрами с участием сыновей-близнецов в микроблоге.
На этот раз молодая мамочка засняла, как кормит из бутылочки одного из сыновей-близнецов. Малыш активно сосет молочко, а Юлия с умилением наблюдает за ним. В какой-то момент она начинает целовать кроху в щечки и лобик.
Под видео Юлия Ефременкова рассказала о планах по поводу крестин сыновей, которым 22 февраля исполнится уже по пять месяцев.
«Очень многие интересуются, когда мы будем крестить малышей. Крестины должны были состояться 11 февраля, но по понятным причинам мы их перенесли», - поделилась Юлия Ефременкова.
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Напомним, в феврале у Юлии Ефременковой произошло трагическое событие - умерла бабушка, которая воспитывала Юлю с ранних лет и которую она считала и называла своей мамой.
Юлия Ефременкова с одним из сыновей-близнецов. Фото: соцсети