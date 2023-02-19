«Меня с полицией вытаскивали»: Рогов вспомнил свою первую попытку покорить Москву

Сразу после окончания Тульского государственного педагогического университета будущий звездный стилист Александр Рогов отправился покорять Москву, чтобы стать звездой федеральных каналов. По его воспоминаниям, он переезжал в столицу целых три раза, и первый был самый тяжелый.

В YouTube-шоу «Дерзкая готовка» Ляйсан Утяшева спросила шоумена, что он почувствовал, когда в первый раз переехал в Москву.

«Да *** (не справился с кишечником, - Прим. авт.) я от страха – что я почувствовал?! – эмоционально ответил Рогов. – Я жил в какой-то коммуналке, у какого-то нашего дяди. И вызвали полицию, меня там с полицией вытаскивали, потому что все в этой коммуналке решили, что я приехал забрать эту комнату. Меня там куда-то выгнали, и я потом второй раз переезжал. Но второй раз был уже хороший переезд».

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Александр вспомнил, что после второго переезда он уехал в Берлин на съемки шоу «Голод», получал там зарплату в полторы тысячи долларов в месяц, от чего ему «снесло крышу». Шоумен вернулся в Тулу и быстро растратил свои богатства, угощая друзей в барах. После этого он стал экономнее, и в свой третий переезд в Москву уже вел себя гораздо разумнее.