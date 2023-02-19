«Я очень много замалчивала и не выносила»: Ольга Рапунцель сделала важное признание на фоне развода с мужем

Бывшие участники «Дома-2» Ольга Рапунцель и Дима Дмитренко разводятся после нескольких лет брака и рождения дочерей Василисы и Софии.
Для поклонников пары новость о их разрыве стала шоком. Ведь Ольга Рапунцель и Дима Дмитренко производили впечатление счастливой и гармоничной семьи.
Но, как дала понять Ольга Рапунцель, красиво все было только картинках. Семья, рассказывавшая всем, как им хорошо вместе, на деле оказалась фейком.
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Ольга Рапунцель призналась поклонникам, что многое они с Дмитренко ото всех скрывали.
«Вы очень много не знаете. Очень много я замалчивала и не выносила. Но увы, в жизни не бывает все только приторно-сладким», - заявила Ольга Рапунцель.
Кроме этого, Ольга Рапунцель назвала слухами сообщения о том, что она якобы вместе с дочками переехала к маме.