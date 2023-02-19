«Я очень много замалчивала и не выносила»: Ольга Рапунцель сделала важное признание на фоне развода с мужем

Бывшие участники «Дома-2» Ольга Рапунцель и Дима Дмитренко разводятся после нескольких лет брака и рождения дочерей Василисы и Софии.

Для поклонников пары новость о их разрыве стала шоком. Ведь Ольга Рапунцель и Дима Дмитренко производили впечатление счастливой и гармоничной семьи.

Но, как дала понять Ольга Рапунцель, красиво все было только картинках. Семья, рассказывавшая всем, как им хорошо вместе, на деле оказалась фейком.

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