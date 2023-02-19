Наклонился над малышкой, не дыша: Ольга Орлова засняла мужа у кроватки дочери – ничего милее нет

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова с некоторых пор начала наполнять микроблог необычным для нее контентом - мамским.

Теперь у Ольги Орловой можно чаще видеть фото, сделанные дома, а не на какой-нибудь вечеринке. Звезда часто показывает новорожденную дочку Аню.

На этот раз Ольга Орлова впервые засняла мужа Валерия вместе с маленькой наследницей, которой еще нет и двух недель.

Ольга Орлова показала, как ее супруг и счастливый отец склонился над кроваткой Ани и затаил дыхание.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».