Наклонился над малышкой, не дыша: Ольга Орлова засняла мужа у кроватки дочери – ничего милее нет

Ольга Орлова

Ольга Орлова. Фото: соцсети

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова поделилась теплым семейным снимком.

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова с некоторых пор начала наполнять микроблог необычным для нее контентом - мамским.

Теперь у Ольги Орловой можно чаще видеть фото, сделанные дома, а не на какой-нибудь вечеринке. Звезда часто показывает новорожденную дочку Аню.

На этот раз Ольга Орлова впервые засняла мужа Валерия вместе с маленькой наследницей, которой еще нет и двух недель.

Ольга Орлова показала, как ее супруг и счастливый отец склонился над кроваткой Ани и затаил дыхание.

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Муж Ольги Орловой у кроватки дочери. Фото: соцсети

Напомним, дочка 45-летней Ольги Орловой и ее 55-летнего мужа Валерия появилась на свет 6 февраля. Малышка стала первым совместным ребенком пары.

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