Это не считая анализов! Нехилую сумму выложила певица Ханна за роды в Дубае — звезда «подсветила» траты

Второй ребенок певицы Ханны и продюсера Пашу, как и заведено у многих селебрити, появился на свет за границей. Выбор звездной четы пал на ОАЭ.

Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль»

Их подготовка — финансовая и моральная — началась задолго до родов. Ханна подыскала клинику в Дубае, договорилась с врачом и начала активную предродовую деятельность: добросовестно и в срок сдавала анализы, ходила на приемы.

Частые перелеты, анализы и отдельная палата влетели звездному семейству в копеечку. По самым минимальным подсчетам, только за роды Ханна отдала шестизначную сумму.

«В общей сложности примерно около 40 тысяч дихрам, включая палату, прививки, анестезию, лекарства и т.д. Примерно 10 тысяч долларов», — поделилась Ханна в соцсетях, подчеркнув, что это без учета анализов и визитов к врачу.

Напомним, Ханна и Пашу 9 февраля стали родителями во второй раз. Поклонники предполагали, что у пары родится сын, но кадры из клиники с оформлением в розовых тонах поубавили их пыл.