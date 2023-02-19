«Оттопыренные уши так ему шли»: Рогов посетовал на изменившего внешность Прилучного

Известного стилиста Александра Рогова спросили о его отношении к пластическим операциям у мужчин. 41-летний шоумен ответил, что прекрасно относится к «улучшайзингу» и неоднократно прибегал к нему лично. В частности, в декабре 2022 года он сделал себе блефаропластику (изменение разреза глаз) – чтобы в кадре у него не были заметны мешки под глазами.

Однако случаи очевидной дисморфофобии, когда человек не принимает свою внешность, стилиста откровенно пугают. Хотя и в таких ситуациях Рогов поддерживает право людей менять свою внешность.

«У меня были прецеденты, когда человек говорит: «Блин, мне так не нравится мой нос, хочу его уменьшить». Или человек делал уши менее оттопыренными. При этом оттопыренные уши так ему шли. И когда человек себя лишает этого, это выглядит уже как-то искусственно. Даже у Прилучного того же самого – у него же сделана операция по «прилепливанию ушей к голове». Он же был ушастенький, смешной. А сейчас он не ушастенький…» - с досадой сказал Рогов в YouTube-шоу «Дерзкая готовка».

«А сейчас он сексуальненький такой…» - прокомментировала ведущая проекта Ляйсан Утяшева.