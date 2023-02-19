«Скажите же, красавица?»: Наталья Фриске вышла на воскресную прогулку с мамой и дочкой

Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья поддерживает своих родителей, потерявших старшую дочь. Особенно трогательно Наталья опекает свою маму Ольгу Копылову. Она старается часто бывать в гостях у родителей и доверяет им дочку Луну. Рождение малышки в апреле прошлого года сделала эту семью счастливей.
В микроблоге Наталья Фриске поделилась снимком, который сделала во время воскресной прогулки с мамой и дочкой.
«Девочками вышли на воскресную прогулку. Скажите же, мамуля у меня красавица?» - обратилась к поклонникам Наталья Фриске.
Те немедленно сделали комплименты Ольге Копыловой и ее дочери.
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Наталья Фриске с мамой и дочкой Луной. Фото: соцсети
«Наталья, у вас очень красивая мама! Дай бог ей всего», «Да, у вас очень красивая вся семья! Какие-то особо красивые гены», «Какое счастье, когда твоя мамочка рядом!» - высказались в Сети.