«Скажите же, красавица?»: Наталья Фриске вышла на воскресную прогулку с мамой и дочкой

Наталья Фриске с мамой

Наталья Фриске с мамой. Фото: соцсети

Сестра покойной Жанны Фриске Наталья поделилась теплым семейным кадром.

Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья поддерживает своих родителей, потерявших старшую дочь. Особенно трогательно Наталья опекает свою маму Ольгу Копылову. Она старается часто бывать в гостях у родителей и доверяет им дочку Луну. Рождение малышки в апреле прошлого года сделала эту семью счастливей.

В микроблоге Наталья Фриске поделилась снимком, который сделала во время воскресной прогулки с мамой и дочкой.

«Девочками вышли на воскресную прогулку. Скажите же, мамуля у меня красавица?» - обратилась к поклонникам Наталья Фриске.

Те немедленно сделали комплименты Ольге Копыловой и ее дочери.

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Наталья Фриске с мамой и дочкой Луной. Фото: соцсети

«Наталья, у вас очень красивая мама! Дай бог ей всего», «Да, у вас очень красивая вся семья! Какие-то особо красивые гены», «Какое счастье, когда твоя мамочка рядом!» - высказались в Сети.

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