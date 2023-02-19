«У нас не стол заказов»: одна из героинь шоу Рогова расстроила звездного стилиста своим враньем

Ляйсан Утяшева спросила, не жаловался ли кто-нибудь из героев шоу Рогова на то, что тот подобрал неподходящий стиль.

«У нас на днях была съемка, и недовольная героиня образовалась, - признался Александр. – Она меня немножко расстроила… Я не против недовольных героев, я за то, чтобы они это в кадре сказали. А когда в кадре герой условно доволен, улыбается и говорит: «Боже, спасибо!» - а потом, через час, оставшись на площадке, говорит: «Ну что вы меня, как колхозницу, одели?! Ну это же все ужасно!» Скажи это в кадре! И я в кадре это обсужу. А за кадром это бессмысленно уже…»

«Ну, бывает такое, я же тоже не могу угодить всем. Плюс у нас не стол заказов, мы не преображаем по заказу, мы делаем так, как мы чувствуем. Ну вот мы так ее почувствовали. Может, она мне наврала где-то…»