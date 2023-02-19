«У нас не стол заказов»: одна из героинь шоу Рогова расстроила звездного стилиста своим враньем

В новом интервью известного телевизионного стилиста Александра Рогова спросили, как он относится к критике себя и своего шоу, как реагирует, когда ему указывают на ошибки. 41-летний ведущий ответил, что перфекционизм – это ужасно, он тормозит человека. Эксперт моды признался, что обожает ошибки и любит, когда все происходит быстро, импульсивно.
«Иногда на площадке что-то идет не так - я говорю: «Ребят, расслабьтесь, шоу себя снимает само!» Просто моя задача классно отреагировать и сделать из этого элемент формата, - поделился Рогов в YouTube-шоу «Дерзкая готовка». – Нет, я вообще не «отличник», не «хорошист», и школу я прогуливал, в институте весь английский прогулял, и диплом еле сдал, и вообще был не самым лучшим студентом».
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Ляйсан Утяшева спросила, не жаловался ли кто-нибудь из героев шоу Рогова на то, что тот подобрал неподходящий стиль.
«У нас на днях была съемка, и недовольная героиня образовалась, - признался Александр. – Она меня немножко расстроила… Я не против недовольных героев, я за то, чтобы они это в кадре сказали. А когда в кадре герой условно доволен, улыбается и говорит: «Боже, спасибо!» - а потом, через час, оставшись на площадке, говорит: «Ну что вы меня, как колхозницу, одели?! Ну это же все ужасно!» Скажи это в кадре! И я в кадре это обсужу. А за кадром это бессмысленно уже…»
«Ну, бывает такое, я же тоже не могу угодить всем. Плюс у нас не стол заказов, мы не преображаем по заказу, мы делаем так, как мы чувствуем. Ну вот мы так ее почувствовали. Может, она мне наврала где-то…»
Напомним, стилист ведет на канале СТС авторское шоу «Рогов+», в котором преображает своих героинь вместе со знаменитой соведущей.