Умеет удивлять! Подарок Лепса для любимой на 8 Марта ошеломил прессу — певец открыто заявил о «сюрпризе»

Григорий Лепс перестал скрывать, что встретил любимую женщину. Певец пока не торопится представлять ее публике, но планами на грядущее 8 Марта охотно поделился.

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Что же готовит для возлюбленной самый высокооплачиваемый российский артист? Ответ звезды вряд ли предсказуем.

Как оказалось, певец категорически не признает 8 Марта. В его понимании это выдуманный праздник, а потому не обязательно ублажать любимых дам в этот день.

«Обойдется, — говорит Лепс о подарке для любимой. — Я вообще этот праздник не признаю. Я баб своих даже не поздравляю! Это неправильный праздник, выдуманный».

К слову, Григорий Лепс может себе позволить абсолютно любой подарок. Ведь гонорары певца считаются одними из самых дорогих в России! Одно новогоднее выступление утяжеляло карманы артиста сразу на 120 тысяч евро, а это, на минуточку, почти девять миллионов рублей!

По материалам НТВ