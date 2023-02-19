Бывшая жена и мать покойного Пьера Нарцисса договорились о необычной встрече — у женщин серьезные планы

Отношения бывшей супруги Пьера Нарцисса и матери певца всегда были не простыми, а после смерти артиста, когда очень долго решалось, когда и где должен быть похоронен музыкант, и вовсе достигли пика.

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Прошло почти восемь месяцев и, похоже, градус накала между женщинами начал снижаться. У них даже появились совместные планы.

Как поделилась экс-супруга певца Валерия Калачева, в ближайшее время она полетит на родину Пьера — в Камерун. Там она встретится с бывшей свекровью, и уже вместе они посетят могилу музыканта. По словам Валерии, они помирились с мамой певца и не держат обид друг на друга.

Напомним, Пьер Нарцисс скончался 21 июня 2022 года, а похоронили певца лишь 23 июля в родном Камеруне. Причиной смерти артиста стали почечная недостаточность и проблемы с сердцем.

По материалам 5-tv.ru