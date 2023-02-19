Вместо сливок: Эштон Кутчер признался, что предпочитает пить кофе с особой добавкой

В новом интервью американский актер Эштон Кутчер признался, что пьет кофе по-особому. Вместо сливок у него есть другая любимая добавка.

«Я не большой любитель сливок, не люблю сливки. Я обычно пью черный кофе. Он всегда со мной, — рассказал 45-летний артист на «Шоу Келли Кларксон». — Но иногда мне нравится черный кофе легкой обжарки, а одна из особенностей черного кофе легкой обжарки заключается в том, что в нем есть цитрусовые нотки… Кислотность придает ему яркий вкус».

«Итак, если мне попадается кофе средней обжарки, а я-то предпочитаю легкой обжарки, то добавляю несколько капель апельсинового сока, и он делает кофе ярче и придает ему немного сладости».