Бузова в тропическом бикини задрала ногу в позе цапли: схватилась за трусы, чтобы не упали

Хейтеры не упустили возможность пошутить над Ольгой Бузовой, которая искупалась под водопадом. «Что в отеле душа нет?», «Когда экономят воду, чтобы меньше платить за коммуналку», «А зачем вцепилась в трусы? Резинка лопнула??» - пишут фолловеры.

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Сама же Бузова приняла позу цапли, сверкнув обнаженным бедром с гладкой кожей без растяжек и целлюлита. Фигурка у поющей телеведущей, как подметили ее поклонники: «Персик!».

Экс-ведущая проекта «Дом-2» позировала под водопадом в тропическом купальнике, показав, какими формами наградила ее природа. Оказывается, Бузова может похвастаться своими «аппетитками». Хотя с виду кажется, что она излишне стройная.