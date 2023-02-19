Сбежавшая в Европу Литвинова спешно вернулась в Россию: причина – 85-летняя мама

Сбежавшая в Европу Литвинова спешно вернулась в Россию: причина – 85-летняя мама

Рената Литвинова. Фото: Global Look Press

Артистка так и не перевезла родительницу в Париж.

Около года актриса, режиссер и сценарист Рената Литвинова жила во Франции в Париже. Звезда сбежала туда внезапно, практически сразу после начала известных событий. В поездке ее сопровождала подруга певица Земфира Рамазанова.

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Артистка с печалью призналась из Европы, что сильно тоскует по родине, друзьям и близким. Особенно по своей пожилой маме. Судя по всему, родительница так и не пожелала перебираться на чужбину, поскольку сейчас Литвинова сообщила, что прилетела в Россию к ней.

Рената Литвинова не смогла пропустить юбилей своей матери, которой исполнилось уже 85 лет. Знаменитость выставила в Сеть кадры, на которых едет в машине по России, добираясь до Москвы через Санкт-Петербург.

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