Постройневшая Ирина Пегова в пуховике-дутике цвета Барби и узких джинсах щегольнула в «Абрамцево»

На этот раз Пегова устроила себе отпуск. Она отправилась в музей-усадьбу «Абрамцево». Актриса облачилась в пуховик-дутик цвета Барби и узкие джинсы. Образ дополнили угги. Она подчеркнула свои постройневшие ноги. Ирина устроила променад по заснеженной улице. Она предстала без макияжа с порозовевшими от мороза щеками

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