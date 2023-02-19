Постройневшая Ирина Пегова в пуховике-дутике цвета Барби и узких джинсах щегольнула в «Абрамцево»

Ирина Пегова уже много лет строит карьеру в кино. Она снялась во многих фильмах и сериалах. Многие зрители знают ее по роли в картине «Акушерка». Также артистка не раз участвовала в телевизионных шоу. После съемок в «Ледниковом периоде» она похудела. Больше года она работала над собой. Звезда теперь все чаще носит силуэтные платья.
На этот раз Пегова устроила себе отпуск. Она отправилась в музей-усадьбу «Абрамцево». Актриса облачилась в пуховик-дутик цвета Барби и узкие джинсы. Образ дополнили угги. Она подчеркнула свои постройневшие ноги. Ирина устроила променад по заснеженной улице. Она предстала без макияжа с порозовевшими от мороза щеками
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Ирина Пегова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Ирина. Многие поразились тому, как она похудела. «Ирина, вы прямо девчушка на фото. Влюбились наверно», «Ну прям девчонка школьница!», «Особенная, не похожа на других, Ира ты всегда вызываешь улыбку», «Какая вы стройная», «Ножки просто эталонные», — стали писать подписчики.
Ирина Пегова. Фото: соцсети звезды