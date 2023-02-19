Ольга Бузова мини-бикини намочила свои «аппетитки»: водичка ласкает сокровенное (фото)

Ольга Бузова уже давно строит карьеру. Она успела завоевать любовь миллионов поклонников. Бывшая ведущая шоу «Дом-2» мечтает о семье. Она признается, что в свои 37 лет не обделена вниманием мужчин. Артистка старается всегда следить за внешностью. Она регулярно хвастается своими нарядами. И порой звезда оголяет свои прелести.
Недавно Ольга прилетела в Африку. Она взяла с собой множество нарядов. Однако после съемок порой телеведущая облачается в купальник, чтобы позагорать. На этот раз она решила освежиться в водопаде. Блондинка в мини-бикини продемонстрировала свою грудь в лифе из треугольников. Она потянула за стринги, хвастаясь фигурой.
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Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды
Потом Ольга окунула свои прелести в воду. Она села на камень, пока вода ласкала ее зону бикини. Звезда поразила поклонников. «Какие жаркие фото и видео», «Получилось даже красиво», «Наконец-то фотки, где ты выглядишь натурально», «Животик втянула», «Хоп и грудь есть», «Такие странные позы», — стали писать подписчики.
Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды