Ольга Бузова мини-бикини намочила свои «аппетитки»: водичка ласкает сокровенное (фото)

Недавно Ольга прилетела в Африку. Она взяла с собой множество нарядов. Однако после съемок порой телеведущая облачается в купальник, чтобы позагорать. На этот раз она решила освежиться в водопаде. Блондинка в мини-бикини продемонстрировала свою грудь в лифе из треугольников. Она потянула за стринги, хвастаясь фигурой.

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