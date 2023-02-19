Вера Брежнева в топике с бахромой обнажила свои манкие формы на сцене: будоражущее зрелище (видео)

Вера Брежнева уже давно стала популярной исполнительницей. Она обычно каждый год выпускает новые песни и клипы. Однако в прошлом году певица покинула Россию. Она поселилась в своем особняке в Италии с Константином Меладзе. Иногда артистка делится семейными кадрами. Она лишь недавно возобновила гастроли.
Для появления на публике Вера выбрала костюм с брюками клеш и мохнатую шубку с черным мехом. Она грациозно двигалась на сцене. Певица потом скинула шубу и осталась в мерцающем топике с золотой бахромой. Она обнажила пышные полушария груди. Брюки подчеркнули ее стройную фигуру. Публика обомлела от ее красоты. Она исполнила свои хиты на русском языке.
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Поклонники выкрикивали слова восхищения. Многие отметили, что в 41 год Брежнева может дать фору моделям. «Ну это бесподобно», «Какая женственная», «Грудь колышется», «Постройнела», «Выглядит сногсшибательно», «Фигурка богини», «Тут прям все идеально», «Зажигалочка», — стали писать подписчики.