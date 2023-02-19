Вера Брежнева в топике с бахромой обнажила свои манкие формы на сцене: будоражущее зрелище (видео)

Для появления на публике Вера выбрала костюм с брюками клеш и мохнатую шубку с черным мехом. Она грациозно двигалась на сцене. Певица потом скинула шубу и осталась в мерцающем топике с золотой бахромой. Она обнажила пышные полушария груди. Брюки подчеркнули ее стройную фигуру. Публика обомлела от ее красоты. Она исполнила свои хиты на русском языке.

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