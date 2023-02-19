«Какие аппетитные сочники»: Нюша в тугих лосинах оттопырила свой пышный тыл (горячее фото)

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Примечательно, что на этот раз Нюша устроила тренировку с подружками. Ее подловили, когда певица села на пол. Она облачилась в тугие лосины и топ персикового цвета. Артистка предпочла оттопырить свой тыл. Она продемонстрировала округлые ягодицы во всей красе. Звезда сразила поклонников своими формами.

«Ну что за конфетка», «Когда форма молодой мамы заставляет завидовать», «А трусиков похоже нет», «Какая вы соблазнительная», «Какие аппетитные сочники», «Вас любая поза только красит», — стали писать пользователи Сети.