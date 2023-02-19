«Какие аппетитные сочники»: Нюша в тугих лосинах оттопырила свой пышный тыл (горячее фото)

Нюша уже давно стала популярной исполнительницей. Она почти год назад переехала в Дубай. После вторых родов артистка активно пытается вернуться в форму. Она то хвастается растяжкой, то красуется в откровенных нарядах. Певица успевает воспитывать двоих детей и готовится к новым выступлениями. Порой она удивляет поклонников.
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Примечательно, что на этот раз Нюша устроила тренировку с подружками. Ее подловили, когда певица села на пол. Она облачилась в тугие лосины и топ персикового цвета. Артистка предпочла оттопырить свой тыл. Она продемонстрировала округлые ягодицы во всей красе. Звезда сразила поклонников своими формами.
«Ну что за конфетка», «Когда форма молодой мамы заставляет завидовать», «А трусиков похоже нет», «Какая вы соблазнительная», «Какие аппетитные сочники», «Вас любая поза только красит», — стали писать пользователи Сети.
Нюша. Фото: соцсети звезды