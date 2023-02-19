«Леон, как всегда»: Саша Савельева показала, как трехлетний сын играет в шахматы

На этот раз Саша улетела с семьей в Израиль. Иногда пара собирается вечерами с друзьями, чтобы весело провести время. На этот раз певица засняла, чем в такие моменты занимается ее сын. На видео мальчик предстал в джемпере и джинсах. Родители сделали ему короткую стрижку. Мальчик на телефоне играл в шахматы, а друг семьи ему помогал.

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