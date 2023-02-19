«Леон, как всегда»: Саша Савельева показала, как трехлетний сын играет в шахматы

Саша Савельева уже много лет выступает на сцене. Поклонники ее знают, как бывшую солистку группы «Фабрика». Она давно счастлива в браке с Кириллом Сафоновым. У пары подрастает сын Леон, которому в марте исполнится четыре года. Супруги до сих пор скрывают лицо малыша. Однако они регулярно путешествуют с ним.
На этот раз Саша улетела с семьей в Израиль. Иногда пара собирается вечерами с друзьями, чтобы весело провести время. На этот раз певица засняла, чем в такие моменты занимается ее сын. На видео мальчик предстал в джемпере и джинсах. Родители сделали ему короткую стрижку. Мальчик на телефоне играл в шахматы, а друг семьи ему помогал.
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«Леон, как всегда, в шахматы с Ильнуром», – заявила звезда.
Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что у мальчика хорошо развита логика. «Это талант», «Такая маленький эрудит», «Просто прелесть», «Он у вас такой стильный», «Как налюбоваться на этого пацана», «Умный не по возрасту», — стали писать подписчики.