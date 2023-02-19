Агата Муцениеце в нюдовом лифчике блеснула формами: грациозно задрала ножки за голову

Агата Муцениеце уже давно строит карьеру в кино. Она продолжает успела завоевать любовь поклонников. После того, как актриса рассталась с Павлом Прилучным, ей удалось сняться во многих новых проектах. Она также похудела и стала чаще носить смелые наряды. В свои 33 года звезда не перестает удивлять поклонников.
Обычно Агата хвастается растяжкой или устраивает танцы в лосинах. Но на этот раз ей захотелось повторить видео из Интернета. Она облачилась в нюдовый лифчик и тугие лосины. Актриса прилегла на пол и задра вверх свои ноги. Она засветила рельефный пресс. Муцениеце попыталась выставить ноги ровно под углом, но упала. Она издала громкий крик.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
На этот раз поклонники были взбудоражены. Многие отметили, что Агата находится в шикарной форме. Другие поразились ее физической подготовке. «Ох, какой животик», «Вы прям спортсменка», «Ого, ножки над головой», «Какая вы грациозная», «Ой, словно голая», «Я поражена», — стали писать подписчики.