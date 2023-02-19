Севастьянова в «опасном» купальнике обнажила свои округлые бедра у бассейна: ткань «впилась» в узкий передок

На этот раз Каролина решила пообщаться с поклонниками. Она отвечала на вопросы. И гимнастке захотелось показать пикантный кадр, на котором она предстала в опасном черном купальнике с открытыми бедрами. Спортсменка грациозно прилегла у бассейна, едва не засветив сокровенное. Ткань впилась в ее прелести.

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