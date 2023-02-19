Севастьянова в «опасном» купальнике обнажила свои округлые бедра у бассейна: ткань «впилась» в узкий передок

Каролина Севастьянова

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды

Гимнастка поразила поклонников своим фото с отдыха.

Каролина Севастьянова уже давно завершила карьеру. Она успела стать олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике. Примечательно, что теперь спортсменка регулярно путешествует. Она рассталась с бойфрендом вскоре после участия в шоу «Звезды в Африке». И теперь чемпионка чаще делится пляжными фото. 

На этот раз Каролина решила пообщаться с поклонниками. Она отвечала на вопросы. И гимнастке захотелось показать пикантный кадр, на котором она предстала в опасном черном купальнике с открытыми бедрами. Спортсменка грациозно прилегла у бассейна, едва не засветив сокровенное. Ткань впилась в ее прелести. 

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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что Каролина обладает идеальной фигурой. Другие поразились ее смелости.

«Это бесподобно», «Ох, какие длинные ноги», «Купальник опасно врезался в передок», «Какая вы красивая, челюсть отвисла», «Ну богиня», — стали писать пользователи Сети.

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