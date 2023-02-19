Бузова в платье с декольте не по размеру засветила прелести: забыла надеть лифчик, поразив фанатов

Ольга Бузова уже давно строит карьеру на телевидении. Она всегда старается выглядеть идеально в кадре. Вот уже несколько недель артистка находится на съемках в Африке. Она взяла с собой множество нарядов, стараясь каждый день удивлять всех. Звезда поправилась, но это не мешает ей оголять прелести.
На этот раз Ольга облачилась в платье цвета сочной травы с цветочным принтом. Она решила покрасоваться на камеру посреди саванны. Однако на телеведущую напали мошки. Она стала от них отмахиваться, треся не только руками. Бузова оголила слишком глубокое декольте, которое оказалось пустым. Даже лифчик звезда не надела.
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Поклонники разглядели под тканью ореолы ее «кнопочек». Многие восхитились ее фигурой. Но нашлись и те, кто осудил звезду. «Оля, платье не для тебя», «И куда делась грудь?», «Тут все выглядит нелепо», «Наряд девушки их деревни», «А почему опять грудь сдулась?», «Странный вид», «Ой, а без лифчика не очень», — стали писать подписчики.