Бузова в платье с декольте не по размеру засветила прелести: забыла надеть лифчик, поразив фанатов

На этот раз Ольга облачилась в платье цвета сочной травы с цветочным принтом. Она решила покрасоваться на камеру посреди саванны. Однако на телеведущую напали мошки. Она стала от них отмахиваться, треся не только руками. Бузова оголила слишком глубокое декольте, которое оказалось пустым. Даже лифчик звезда не надела.

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