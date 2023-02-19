Темные волосики, губки вытянуты: Ольга Орлова засняла свою кроху-дочку, спящую в пледике Dior

Ольга Орлова уже давно строит карьеру телеведущей. Зрители знают ее также, как бывшую участницу «Блестящих». Теперь она все чаще рассказывает о своей жизни. Артистка не только стала женой бизнесмена, который на 10 лет ее старше, но и недавно снова стала мамой. Звезда родила дочку Анну в одном из роддомов Москвы.
Примечательно, что многие обвиняли Орлову на лжи и утверждали, что она носила накладной живот. Ее обвиняли в том, что она скрывает суррогатную мать. Телеведущая лишь смеется над хейтерами. Она наслаждается материнством.
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На этот раз Ольга сначала искупала кроху. Она засняла ее в пледике Dior. А потом артистка уложила ее в кроватку, нарядив в боди. Малышку она снова укутала. Пока звезда скрывает ее лицо. Однако поклонники разглядели темные волосики и вытянутые губки. Многие уверены, что девочка пошла в папу.
Ольга Орлова засняла дочку. Фото: соцсети звезды