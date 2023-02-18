«Не самая эстетичная сторона»: Нюша в одной майке повисла вниз головой, засветив свое напряженное «межножье»

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она регулярно хвастается новыми нарядами. После перерыва певица готовится к новым выступлениям. Лишь чуть больше года назад она снова стала мамой. Артистка растит не только дочку Серафиму-Симбу, но и сына Саффрона. Однако в последнее время звезда активно
Теперь Нюша часто делится пикантными кадрами. Она хвастается своими постройневшими формами. На этот раз артистка предстала в одной майке. Она занималась на полотнах. Певица повисла вниз головой, напрягая свои ноги. Она обнажила свои ножки и бедра. Звезда не скрыла напряженное «межножье».
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«Не самая эстетичная сторона», – заявила она.
Нюша. Фото: соцсети звезды
Поклонники были удивлены новым увлечением артистки. Также Нюша поразила их своими способностями. «Ну прям милашка», «Ого, какая вы крутая», «А трусики надели?», «И для чего такие эксперименты?», «Самая странная поза», «Ого, как вы повисли», «Паучиха», «Зона паха устала», — написали пользователи Сети.