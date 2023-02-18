Кудрявцева покаталась на катке с подросшей дочкой: Маша показала класс на льду (видео)

На этот раз Кудрявцева провела выходной с наследницей в любимом парке. Там есть каток, на который телеведущая приводила девочку. На этот раз она и сама надела коньки, прокатившись несколько кругов. Мария сделала большой прогресс. Она в пуховом комбинезоне и шапке встала на коньки. Наследница телеведущей не просто каталась, а бегала по льду без помощник пингвина.

«Молодец!» – кричала ей мама.

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