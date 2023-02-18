Кудрявцева покаталась на катке с подросшей дочкой: Маша показала класс на льду (видео)

Лера Кудрявцева уже много лет работает на телевидении. Она ведет такие передачи, как «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись». В 51 год блондинка старается оставаться в форме. Она часто ведет концерты и премии, наряжаясь в вечерние наряды. А вот свободное время звезды посвящает дочке Марии.
На этот раз Кудрявцева провела выходной с наследницей в любимом парке. Там есть каток, на который телеведущая приводила девочку. На этот раз она и сама надела коньки, прокатившись несколько кругов. Мария сделала большой прогресс. Она в пуховом комбинезоне и шапке встала на коньки. Наследница телеведущей не просто каталась, а бегала по льду без помощник пингвина.
«Молодец!» – кричала ей мама.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Кудрявцева. Многие также отметили, что дочка растет ее копией. «Сладкий ребенок», «Просто прелесть», «Как она круто катается», «Старается», «Ну прям спортсменка», «Ей прям идут коньки», «Классная такая», — стали писать подписчики.