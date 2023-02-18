Назло бывшему? Агата Муцениеце публично призналась в любви Вове Селиванову

Агата Муцениеце является известной актрисой. Она уже больше 12 лет строит карьеру в кино. Рядом с ней долгие 8 лет был Павел Прилучным. Она даже родила от него дочку Мию и сына Тимофея. Однако в 2020 году супруги развелись. Примечательно, что в прошлом году актер женился на Зеюр Брутян. А 18 февраля пара объявила, что ждет ребенка.
На этот раз Агата никак не прокомментировала событие в семье экс-мужа. В этот день она принарядилась в неоновый жакет. Актриса успела побывать на премьере мультика «Рок дог 3: Битва за бит», в котором она озвучила одного из персонажей. А потом Муцениеце оказалась на концерте, где выступил Вова Селиванов. Неожиданно она крикнула признание.
«Вова, я тебя люблю! Не слышит», – заявила звезда.
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Поклонники были взбудоражены такой новостью. Агата в прошлом году даже снималась в клипе у звезды «Реальных пацанов», где они страстно поцеловались. С тех пор многие гадают, что связывает коллег. Но нашлись и те, кто решил, что артистка решила так уколоть Прилучного, который в прошлом году о своей свадьбе ее не предупредил.