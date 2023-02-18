Назло бывшему? Агата Муцениеце публично призналась в любви Вове Селиванову

На этот раз Агата никак не прокомментировала событие в семье экс-мужа. В этот день она принарядилась в неоновый жакет. Актриса успела побывать на премьере мультика «Рок дог 3: Битва за бит», в котором она озвучила одного из персонажей. А потом Муцениеце оказалась на концерте, где выступил Вова Селиванов. Неожиданно она крикнула признание.

«Вова, я тебя люблю! Не слышит», – заявила звезда.

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