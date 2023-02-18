Севастьянова в стрингах прилегла на горячий песок: оголила свои упругие бедра, взбудоражив фанатов

Каролина Севастьянова уже давно стала популярной персоной. Она посвятила юность спорту и регулярно участвовала в соревнованиях по художественной гимнастике. Ей удалось завоевать олимпийское золото. Теперь она регулярно путешествует. В свои 27 лет звезда много путешествует и следит за внешностью.
На этот раз Севастьянова решила пообщаться с поклонниками. После расставания с бойфрендом она стала более открытой. Чемпионка выложила фото, сделанное на Мальдивах, где она любит отдыхать. В кадре гимнастка прилегла на горячий песок в миниатюрном купальнике. Она оголила плоский живот и округлые бедра. Стринги едва прикрыли ее прелести.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит Каролина. Многие отметили, что она обладает идеальной фигурой. «Ну что за куколка», «Прям вообще нет изъян», «Вот это фигурка», «На вас нельзя смотреть без зависти», «Заводите такими фото», «Красивая безумно», «Вам нужно ходить только в бикини», — стали писать подписчики.