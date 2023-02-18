Севастьянова в стрингах прилегла на горячий песок: оголила свои упругие бедра, взбудоражив фанатов

На этот раз Севастьянова решила пообщаться с поклонниками. После расставания с бойфрендом она стала более открытой. Чемпионка выложила фото, сделанное на Мальдивах, где она любит отдыхать. В кадре гимнастка прилегла на горячий песок в миниатюрном купальнике. Она оголила плоский живот и округлые бедра. Стринги едва прикрыли ее прелести.

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